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Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Otomobilden görüntü

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Üyesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ağaçtan görüntü
-Yoldan görüntü
-Polislerden görüntü
-Sürücünün ambulans içerisinden fotosu
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Refüje çıkıp ağaca çarpan aracın hava yastıkları açılmadı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor. Refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerinden geçen polis ekipleri sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karabulut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından önce refüje çıkan ve sonra ağaca çarparak durabilen otomobil, yoldan kaldırıldı. Ağaca çarparak durabilen ve motor kısmından büyük hasar alan Renault marka otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. (CK-SD-
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