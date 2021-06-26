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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrencinin imdadına polis yetişti

Öğrencinin imdadına polis yetişti

Öğrencinin nüfus müdürlüğünde çıkışı detay görüntü

Genç Kız Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Cüzdan Polis Ekipleri 

-Sınava gireceği okula getirilmesi ve çocuğun koşarak sınava yetişmesi

( MANİSA )- Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek- Salihli Polisi’nin çabası sayesinde sınava yetişti MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) kimliğinde fotoğrafı bulunmaması nedeniyle alınamayacağını öğrendiği öğrenciye, sınava girebilmesi için destek sundu. Alınan bilgiye göre, YKS'ye girmek için Fahriye Hanım İlköğretim Okulu'na gelen Melike Toprak, nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını, yeni bir kimlik çıkarması gerektiğini öğrendi. Aldığı yanıtla büyük üzüntü duyan genç kızın durumunu fark eden polis ekipleri, Toprak’ın geçici nüfus cüzdanı çıkarılabilmesi için Asayiş ekibi görevlendirdi. Polis aracına bindirilen Toprak, öncelikle fotoğraf çektirilip, daha sonra İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürüldü. Geçici kimlik belgesi alınan Toprak, sınavın başlamasına dakikalar kala Fahriye Hanım İlköğretim Okuluna getirilip, geçici kimlik belgesiyle sınava girdi. Melike Toprak, sınava yetişebilmesi için büyük çaba sarf eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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