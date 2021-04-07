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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencileri için hobi bahçesi yaptı

Öğrencileri için hobi bahçesi yaptı

Okuldan görüntü

Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi Hayvan Hobi Bahçesi 

-Sınıflardan görüntü
-Öğrencilerden ve Serap öğretmenden görüntü
-Hobi bahçesi ve hayvanlardan görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Samsat ilçesinde görev yapan Serap öğretmen, öğrencilerine okulu sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Samsat ilçesi Zeynel Aslan İlkokulunda görev yapan Öğretmen Serap Kuştepe, öğrencilere okulu sevdirmek için onların ilgisini çektiğini düşündüğü birçok farklı alanda programlar düzenliyor. Bunun için özel bir sınıf oluşturan Serap öğretmen, sınıfın tavanını uzay boşluğu ve içerisinde gezegenler tasarladı. Bu konu ile ilgili oyun grupları ve okuma kitapları temin etti. Sınıf içerisine bitkiler, akvaryum ve kuş türleri koydu. Üzerinde çarpım tablosu işlenmiş olan yer halısı sererek minderler koydu. Ayrıca okul bahçesine ise hobi bahçesi oluşturdu. Öğrenci velileri ile de sıkı bir iletişim içerisinde olan Serap Kuştepe, eğitim ve öğretimin uygulamalı olarak verilmesi, öğretmenin rol model olması gerektiğini ifade etti.
Kuştepe, "Yaklaşık bir yıldır bu proje ile ilgileniyorum. Amacım öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, daha eğlenceli hale getirmek. Sınıfımız iki bölümden oluşuyor. Bir kısmı uzay bilimi ile olan kısım. Bir kısmı da hayvanlar ve bitkilerin bakımı ile ilgili. Çocukların bu sayede doğa ve hayvan bilinci gelişmiş olacak. Bu sınıfı oluşturduğumuzdan beri çocuklar daha eğlenceli bir şekilde dersleri öğreniyor ve okulu daha çok seviyorlar. Vicdani yönlerini de daha çok geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.
(FÇ-LO-Y)
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