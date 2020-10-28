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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı

Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı

-Hali sahada öğrencilere peygamber efendimizin anlatılması

Yarışma Programı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Peygamber 

--Hediye takdimi
--Detaylar

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle halı sahada öğrencilere “Peygamber Efendimiz ve Çocuklar konulu konferans düzenlendi.
İlçeye bağlı Yapak Köyündeki Salı sahada Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu öğrencilerine İlçe Müftüsü Burhan Al tarafından Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı. Konferans sonrası Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili soruların sorulduğu yarışma programı ile de öğrencilere hediye verildi.
Programın sonunda öğrencilere dergi, kitap ve kırtasiye setinden oluşan hediye paketleri verildi.
Konu hakkında açıklama yapan Zara İlçe Müftüsü Burhan Al, “Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak Mevlid-i Nebi Haftası programlarımızı yapmaktayız. Hafta dolayısıyla Yapak köyümüzdeki anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerimizle halı sahada bir araya geldik. Aynı programımızı Şerefiye, Korkut ve Yayıközü köylerimizdeki ilk ve ortaokul öğrencilerimizle de yaparak toplam 285 öğrencimize hediye paketlerini ulaştıracağız” dedi.
Programa; İlçe Müftüsü Burhan Al, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ali Önen, Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Muhittin Şenyurt, Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu Müdürü Sebahattin Yanık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(SÖ-GF-Y)
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