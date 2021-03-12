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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

Öğrencilerin şehitliği ziyaret etmesi

Göller Şehit Öğrenciler 

-Öğrencilerin farklı noktalarda İstiklal Marşı'nı okuması
-Ay-yıldız figürü yapan öğrencilerden detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Uzundere ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle, Şelale İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları klip büyük beğeni topladı. Uzundere ilçesinde bulunan Şelale İlk ve Ortaokulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir video klip hazırladı. Öğrenciler ilk olarak Çağlayan Şehitliği’nde bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Daha sonra İstiklal Marşı’nın on kıtasını Yedigöller, Tortum Şelalesi gibi turistik yerlerde okuyan öğrenciler video hazırladılar. Öğrencilerin hazırladıkları anlamlı klip büyük beğeni topladı.
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