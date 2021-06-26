Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü

Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü

Okul bahçesinden detay

Sınav Kullar Öğrenciler Trol 

- Öğrencilerden ve yakınlarından detay
- Sınava giren öğrenciler
- Annelerin Kuranı kerim okuması
- Velinin konuşması
- Sınava koşarak gelen öğrenciler

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı Erzurum’da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alınırken yakınları okul bahçelerinde Kuran-ı kerim okuyarak çocukları için dua etti. Sınava dakikalar kala sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler evrak kontrolleri yapılarak pandemi kuralları kapsamında salonlara alındı. 10.15'da başlayan sınavda öğrenciler içerde yakınları ise okul dışında ter döktü. Öğrenci velileri, “Öğrencilerimiz zor bir sınava giriyor. Allah yardımcıları olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin” dediler. (ŞG-AT)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement