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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı

Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı

- Kar, kış

Hava Sıcaklığı İlköğretim Okulu Öğrenciler Okul Bahçesi Kar Yağışı 

-- Öğrencilerin kartopu keyfi ve detaylar

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilköğretim okulu öğrencileri bahçede kartopu oynayarak keyifli dakikalar yaşadı. Erzincan’ın yüksek kesimleri ile Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde mart karı etkili oldu. Kara kışın geri döndüğü Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde öğrenciler karın tadını çıkardı. Ders arası teneffüste okulun bahçesine çıkan çocuklar kartopu oynayarak güle eğlene güzel dakikalar geçirdiler. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. “Buzlanma ve don uyarısı” Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. “Çığ uyarısı” Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum meydan da 23, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 17, Erzincan’da 3, Iğdır ve Tunceli’de 2 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Tunceli’de 10, Iğdır’da 12, Erzurum ve Kars’ta 1, Ağrı’da 2, Ardahan’da sıfır derece olması öngörülüyor. (EFS-AA-Y)
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