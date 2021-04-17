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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler, NASA'ya bağlandı

Öğrenciler, NASA'ya bağlandı

İnternet üzerinden canlı görüşmeden detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Bilim Adamı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Telekonferans 


- Balıkesir'de eTwinning projeleri olan Weba ve Stem Art Be Smart etkinlikleri kapsamında öğrenciler, NASA'da çalışan Türk Bilim adamı Dr. Umut Yıldız ile internet üzerinden canlı görüşme fırsatı buldu.Kuruculuğunu Balıkesir Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatma İpek Berekat, Mersin Perşembe Vakfı Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aytaç Özbakan ve Hatay Abdi İpekçi Ortaokulu İngilizce ögretmeni Çağla Sürmegöz'ün yaptığı eTwinning WEBA ve Stem Art Be Smart projeleri, gerçekleştirilen etkinliklerle dolu dolu geçti. Proje kapsamında öğretmenler, öğrencilerini uzay biliminin merkezi NASA'da çalışan Türk Bilim Adamı Astrofizikçi Dr.Umut Yıldız ile buluşturdu.Moderatörlüğünü Fatma İpek Berakat'ın yaptığı seminerde telekonferans yöntemi ile ABD'ye bağlanan proje ekibi ve öğrenciler ünlü bilim adamı ile uzun süre sohbet etme imkanı yakaladı. Dr. Yıldız, Mars'taki son gelişmeler, uzay biliminin geldiği nokta, medyadaki uzay haberleri ile ilgili bilgi kirliliği yaşanan konularda öğrencileri aydınlattı. Dr. Yıldız ayrıca NASA'nın Mars'a gönderdiği Curiosity adlı araştırma robotunun Dünya'ya gönderdiği son bilgi ve görüntüleri yaklaşık 300 öğrenciyle paylaşarak heyecanlı anların yaşanmasını sağlandı. Ünlü Astronom öğrencilerin sorularını da cevaplayarak, unutulmaz bir gün yaşattı.
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