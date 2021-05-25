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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Öğrenci gardırobu uyuşturucu serası oldu

Öğrenci gardırobu uyuşturucu serası oldu

polisin uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiklerinden genel ve detay görüntüler

Hint Keneviri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Alüminyum Folyo Kimyasal Madde 

-bez dolap içerisine kurulan özel düzenekten detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, Narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. 12 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir evdeki öğrenci gardırobu olarak da bilinen bez dolap içerisine kenevir bitkisinin yetiştirilmesi için özel düzenek kurulduğu görüldü.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden Hint keneviri bitkisi yetiştirmek amacıyla kimyasal madde siparişinin verilmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Bu kapsamda 12 şüpheliye ait 12 adrese bugün sabah saat 06.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
12 adreste yapılan aramalarda; 322,19 gram esrar maddesi, 17,30 gram skunk maddesi, 31 kök Hint keneviri, 35,27 gram kurutulmuş kenevir yaprağı, 24 adet sıvı 2 adet toz gübre, 34 adet saksı, 4 adet bitki yetiştirme kabini, 2 adet vantilatör ve 1 adet havalandırma motoru, 16 adet soğutucu fan, 4 adet öğütücü, 3 adet zamanlayıcı, 10 adet ışıklandırıcı, 1 adet ısıtıcı cihaz, 2 buhar makinası, 1 adet akım düşürücü cihaz, 1 adet ısı ve nem ölçer, 1 adet oda nemlendirme cihazı, 1 adet hava filtresi, 3 adet alüminyum folyoya sarılı hava kanalı, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 159 gram hint keneviri tohumu, 1 adet tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı serbest kalırken, 2 şüpheli ise mevcutlu olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Öte yandan, operasyonların gerçekleştirildiği bir evdeki öğrenci gardırobu olarak da bilinen bez dolap içerisine kenevir bitkisinin yetiştirilmesi için özel düzenek kurulduğu dikkatlerden kaçmadı. (UYC
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