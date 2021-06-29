Oğluyla uyurken öldürdüğü arkadaşını uyuşturucu satıcısı olmakla suçladı



- Kocaeli’de lüks villada birlikte alkol aldığı ve oğluyla uyuduğu sırada öldürdüğü iş adamını uyuşturucu satışı yapmakla suçlayan cinayet zanlısı, “Çelebi ise memleket için millet için zararlı bir insandı. Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü” dedi.

Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan Fatih O. (39) isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı.

Birlikte alkol alan şahıslar bir süre sonra tartıştı. Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti. Daha sonra Fatih O., Aydaş'ın oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O., olay gecesi Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş’ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. “Gelen raporda Fatih O.'nun sadist olduğu ortaya çıkmıştır” 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fatih O.'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fatih O., taraf avukatları ve Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş hazır bulundu. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Ayten Aydaş, "Sanık Fatih, eşimi oğlumla uyuduğu sırada vurarak öldürmüştür. Gelen raporda Fatih O.'nun sadist olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim olaydan önce de başka kişileri öldürmüştür. Bu sebeple cezaevinden çıkmamalıdır. Benim çocuklarımı yetim bırakmaya hakkı yoktu" dedi.

“Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü” Aydaş'ın uyuşturucu satıcısı olduğunu söyleyen Fatih O., "Beraber alkol almıştık. Maktulü öldürüldüğüm sırada uyumuyordu, planlı değildi. Ben 12 yaşından beri sokaklardayım. Benim bütün sabıkalarım hırsız ve gasptı. Benim sabıkamda yer alan öldürme suçu da 19 yaşında işlediğim bir suçtu. Ayrıca cezaevinde gerçekleşen yaralama olayında yaraladığım şahıs FETÖ'ün bürokrasi imamıydı. Bana 'Bu kadar suç işleyip cezaevinde yatacağına Recep Tayip Erdoğan'ı öldürseydin 50 sene boyunca herkes kendi çocuğuna Fatih ismini koyardı' dedi.

Bu sebeple ben sinirlenip onu yaraladım. Çelebi ise memleket için millet için zararlı bir insandı. Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü. Öldürme olayından dolayı pişmanım" diye konuştu.

Duruşma ileri tarihe ertelendi Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. (FK-GY

