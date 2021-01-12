Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü

--Annenin yere oturup ağlaması

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( ANTALYA )- Manavgat’ta otomobille ticari araç çarpıştı:1 yaralı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda otomobil ile ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, aracın patlayan camının yüzüne ve başına gelmesi sonucu yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen anne gözyaşı döktü. Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Manavgat istikametinde meydana geldi. Osman Tüter’in kullandığı 07 AHJ 395 plakalı araç D-400 karayolundan Hatipler Mahallesi 114 sokak istikametine döndüğü sırada, tali yolda Antalya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Hüseyin Dalıcı idaresindeki 42 ACH 47 plakalı otomobilin yandan çarptı. Kazada 42 ACH 47 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Berat Can Kabiş otomobilin patlayan camının yüzüne ve başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Murat Berat Can Kabiş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza haberini alarak olay yerine gelen yaralı gencin annesi gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (EA-



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