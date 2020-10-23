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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Bisiklet 

-araçların durumu
-yaralının ambulansa alınarak hastaneye götürülmesi
-kazayı duyup gelen annenin göz yaşları

( ANTALYA )- Antalya'da bisikleti sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan gencin annesi de olay yerine gelerek uzun süre göz yaşı döktü. Kaza, Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kürşat Öz’ün kullandığı 03 AY 702 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobile, Emirhan Şanlı’nın kullandığı bisiklet çarptı. Otomobile sağ ön farının bulunduğu bölgeden çarpan bisiklet, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sağ aynası ve ön camının kırılmasına ve otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kazada kolunu cama çarparak yaralanan gence ilk müdahale sağlık ekibi tarafından ambulansta yapıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı gencin annesi, oğlunun başından daha önce de birkaç kez trafik kazası geçirdiğini söyledi.


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