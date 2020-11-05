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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu

yangın

Polis Bild Sağlık Ekipleri Sizce Trol 

-anne gözyaşları
-çocuk getirilmesi
-yangın sonrası

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde bir binada çıkan yangın yürekleri çevredekilere panik yaşattı. Yangın sırasında çocuğunun alevlerin arasında kaldığını zanneden bir annenin feryatları ise görenleri duygulandırdı. Yangın, Aşağı Zaferiye Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın sonrası oluşan dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbarı değerlendiren Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında binanın diğer katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edilirken; yangının çıktığı evde yaşayan bir çocuktan haber alınamadı. Durum üzerine telaşa kapılan annesi, oğlunun alevler arasında kaldığını düşünerek, gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre feryat eden kadını yatıştırmaya çalışan çevredekiler, yangının olduğu binaya girmesini güçlükle engelledi. Bu sırada yangından bir süre önce dışarı çıktığı öğrenilen çocuk, annesinin yanına götürüldü; ancak oğluna sıkı sıkıya sarılan kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Diğer taraftan da yanan evi için ağlayan kadın, çaresizce itfaiye erlerinin söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarından sonra kontrol altına alındı. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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