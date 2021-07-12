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Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Akalan Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-- Şüpheli babanın sağlık kontrolüne getirilişi
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi. Dün Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta iddiaya göre Abdulkadir Köse (35) ile babası N.K. (70) arasında çıkan tartışmada N.K., kendisine baltayla saldıran oğlu Abdulkadir Köse'yi tabanca ile öldürmüştü. Cinayetin ardından N.K., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınış, oğlu Abdulkadir Köse'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan N.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (TB-
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