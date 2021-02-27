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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunu ensesinden bıçakladı

Oğlunu ensesinden bıçakladı

ÇAYCUMA DEVLET HASATANESİNDEN GÖRÜNTÜ

Acil Servis İlk Müdahale Ormanlı Ağır Yaralı Harekete Geç 

-EMNİYETTEN GÖRÜNTÜ
-BÜLENT ECEVİT HASSTANESİNDEN GÖRÜNTÜ
-BABA VE OĞLUN FOTOĞRAFLARI

( ZONGULDAK )- 'Oğlumu bıçakladım' diyerek karakola teslim oldu ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A., karakola teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.
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