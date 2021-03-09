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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

ARŞİV

( KONYA ) KONYA

Polis Polis Ekipleri 


- Konya’da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün saat 18.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda görevli olarak çalışan İsmail K., 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i boğarak öldürdükten sonra polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan baba İsmail K., polisteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. İsmail K., "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki altsoya karşı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RÇ-AH-
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