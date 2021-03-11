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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oğlu tarafından kurşunlanarak öldüren şahıs toprağa verildi

Oğlu tarafından kurşunlanarak öldüren şahıs toprağa verildi

Cenaze namazından görüntü

Silahlı Saldırı Maden İşçisi Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Cenazeye katılanlar
-İmamın konuşması
-Cenaze namazı kılınması
-Detaylar
-Ölen şahsın fotosu
-Baba ve oğlunun fotosundan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Zonguldak'ta dün gece yarısı oğlu tarafından evinin önünde kurşunlanarak öldürülen maden işçisi Yalçın Karadöngel memleketi Karabük’ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.
Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta yaşanan olayda, iddialara göre 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerin yaptığı araştırmada cinayet zanlısı olarak Karadögel’in oğlu Emirhan Karadöngel (17) gözaltına alınmış ve ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisi Karadöngel’in cenazesi memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine gönderildi. Kalaycılar Mahallesi Merkez camiine getiren Karadöngel’in cenazesi ikindi namazına müteakip kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedildi. (YE-
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