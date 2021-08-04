Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti

- Adli tıptan detaylar

Savaş Hastane Acımasız Cenaze Akalan 

-- Cenazenin alınması ve araca koyulması

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba 10 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olay, 26 Temmuz günü Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu baba-oğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda oğul M. Hamed yanında bulunan bıçağı defalarca babası Ali Hamed’in (58) vücuduna sapladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan baba 10 gündür yaşam savaşı verdiği Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Oğlu tarafından öldürülen talihsiz adamın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığında defnedildi. Öte yandan, babasını acımasızca bıçaklayarak ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan M. Hamed’in ise yakalanması için polisin çalışması sürüyor. (RY-SD-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı