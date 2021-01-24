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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Oğlu Nijerya’da kaçırılan Sinoplu babanın ‘bulundu’ sevinci yarım kaldı

Oğlu Nijerya’da kaçırılan Sinoplu babanın ‘bulundu’ sevinci yarım kaldı

Vedat Aksan'ın oğlunun bulunduğunu sandığı anlar ve yetkililer teşekkür etmesi

( SİNOP ) SİNOP

Rehin İhlas Batın Şili İnter 


- Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki Sinoplu mürettebatın babası bilgi kirliliği nedeniyle ‘bulundu’ sevinci yaşadı. Ama gerçek başkaydı. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında yer alan ve gemide Reis olarak görev yapan 33 yaşındaki 1 çocuk babası Vedat Aksan’nın Sinop nüfusuna kayıtlı olduğu ancak İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. Vedat Aksan’ın itfaiyeden emekli babası Murat Aksan oğluyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na bilgi verdiği sırada eşinin ‘bulundu’ sözleriyle sevinç yaşadı. Doğrulanmamış bir bilgiden ötürü oğlunun bulunduğunu sanan babanın sevinci kısa sürdü. Yaşanan o an, acılı olaylar hakkında söylenecek her sözde, yakınlarından gelecek haberleri dört gözle bekleyen ailelerin düşünülmesi gerektiğini gösterdi. İnternetteki bilgi kirliliği ve teyitsiz haberlerin verdiği zarara örnek oldu.
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