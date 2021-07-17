Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü

-Şahısların kavga etmesi

-Birbirlerine yumruk ve tekme ile saldırması

-Vatandaşlar detay



( ANTALYA )-Kadını vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı-Bayram alışverişi sırasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü ANTALYA



- Antalya’da bayram alışverişi sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan birisinin eşi olan öfkeli kadın, eşini darp eden gence tekme tokat saldırdı. Öfkeli kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi. Onlarca vatandaşın arasında yaşanan olayda, 2 kişi darp sonucu yaralandı. Olay, Muratpaşa İlçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde saat 16.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bayram alışverişi yapan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada iki şahıs başlarına aldıkları darbe sonrasında yaralandı. Öte yansan yaşanan olayda eşinin darp edildiğini gören bir kadın, bir gence tekmek tokat saldırdı. Kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan birisi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Diğer taraftan yaralanan bir kişi için ise 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahısların şikayeti üzerine olay hakkında inceleme başlattı. Yaşanan tüm anlat bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

