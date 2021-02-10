Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar

-araca sopayla saldırmaları

-Olay yerindne otomobille uzaklaşmaları

-Görüntüler cep telefonu



( ANTALYA ) -- İki grup arasında çıkan tartışma, sokağa taştı, öfkeli bir grup sopayla saldırdığı park halindeki aracın cam ve farlarını indirdi ANTALYA



- Antalya’da iki grup arasında çıkan tartışma sonrası, öfkesi dinmeyen taraf park halindeki otomobile sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan grup, ardından bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşamı Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Sokağa taşınan tartışmada öfkesi dinmeyen 5-6 kişilik gruptan iki kişi, karşı tarafın olduğu belirtilen park halindeki bir araca sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan şahısları, yanındakiler zorla sakinleştirdi. Grup ardından otomobille olay yerinden ayrılırken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (SM-



loading...