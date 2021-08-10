Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ofiste otururken çatıdan giren mermi şok etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ofiste otururken çatıdan giren mermi şok etti

Ofiste otururken çatıdan giren mermi şok etti

-Olayın yaşandığı fabrika ofisinden görüntüler

Güvenlik Görevlisi Elektronik Atık Maganda Kurşunu Geri Dönüşüm Polis Ekipleri 

--Kurşunun girdiği tavandan görüntüler
--Ofis çalışanlarından görüntüler
--Fabrika Müdürü Murat Ilgar ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde maganda kurşunu bir geri dönüşüm tesisinin çatısından girerek, çalışanların bulunduğu ofise düştü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri magandaların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan elektronik atık geri dönüşüm tesisinin ön kısmında bulunan danışma ofisinin çatısından giren maganda kurşunu, çalışanların bulunduğu ofise düştü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, büyük panik yaşayan çalışanlar durumu tesis yetkililerine bildirdi. Fabrika Genel Müdürü Murat Ilgar, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis merkezileri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. “Bunu yapanların bulunmasını ve bu tarz olayların önlenmesini istiyoruz” Yaşanan olayı anlatan Ilgar, bölgede sürekli magandaların bilinçsizce çevreye ateş açtıklarını belirterek, “Pazartesi sabah işe geldiğimizde arkadaşlarımız yanıma gelerek firmanın çatısında bir mermi girdiğini söyledi.

Burası firmamızın danışma kısmı. Burada yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Merminin düştüğü yerin bir metre ilerisinde de güvenlik görevlisi arkadaşımız oluyor. Aynı zamanda 5 metre arkada ev var. Yaklaşık 6 metre ileride de yol var. İnsanların yoğun olduğu bir yer. Biz Kocaeli’de son zamanlarda bu tarz olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu sebeple burada üzücü olaylar yaşandı. Bu konu hakkında emniyet birimlerine müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını ve bu tarz olayların önlenmesini istiyoruz” dedi.
(MK-RFK
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı