Off-Road gönüllüleri yaban hayvanlarını unutmadı

-Diğer aracın onu çekmek istemesi

-Yiyeceklerin doğaya bırakılması

-Bayram Çalışır ile röp.



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da karlı bölgelerde aç kalan yaban hayvanları için gönüllüler grubu doğaya çeşitli yiyecekler bıraktı. Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ADOFF) ve Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Türk Hava Kurumu, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği’nin üyeleri ve gönüllüleri de destek verdi. Adıyaman Merkez’e bağlı Rezip, Ulubaba Bezar ve Hisar Şengil devlet avlağına kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yiyecek bırakıldı. Üç farklı noktada 250 kilo yonca balyası, 300 kilo yem ve 16 çuval yeşillik doğaya bırakıldı. Yabani hayvanlar için de ormanlık araziye yem, buğday ve sakatat da bırakıldı. Arazi araçları ile karlı bölgelere ilerleyen gönüllülerin zirveye çıkmaları kolay olmadı. Araçlar karda kayarken, kara saplanan araçları diğer araçlar çekti. Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi, kışın şiddetli soğuktan, fırtına ve kardan dolayı beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanların beslenmelerini sağlayarak, onların doğal ortamlarında kalmasını sağladılar. Etkinliği Türk Hava Kurumu Başkanı Mehmet Yelken, Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Bayram Çalışır da katıldı.

Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Bayram Çalışır, yaban hayvanları için ikinci kez doğaya yiyecek bıraktıklarını belirterek, hayvanları önemsediklerini ve onlara yiyecek bırakmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. (AHM-SD-



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