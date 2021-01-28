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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Off-Road'cudan sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

Off-Road'cudan sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

off road görüntüsü

Ülser Etiler Off Road Hayvan Sokak Hayvanları 

-evlenme teklifinden görüntü
-çiftin açıklamaları
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Macera Off-Road ekibinden Özkan Bayram, sokak hayvanlarına doğaya yem bırakma etkinliğinde nişanlısına sürpriz evlenme teklifi etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road ekipleri ortaklaşa doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına ekmek ve mama bıraktılar. Etkinlikte Macera Off-Road ekibinden Özkan Bayram yedi yıllık birlikte olduğu ve iki yıllık nişanlısı Gülseren Uğur’a büyük bir sürpriz yaptı. Kısa mesafede lastik rafting yaptığı sırada çiçekler, konfetiler eşliğinde gelin adayı Gülseren Uğur’u durduran Özkan Bayram, Uğur’a, “Palandöken eteğinde ekstremin ortasında benimle evlenir misin?” diyerek evlenme teklifinde bulundu. Teklife şaşıran Uğur, nişanlısı Özkan’ın teklifine evet cevabını verdi. Özkan Bayram yedi yıllık bir ilişkilerinin olduğunu ve iki yıllık nişanlı oldukları belirterek, “Palandöken eteğinde ekstremin ortasında sevdiğim insana evlenme teklifinde bulundum. Bir ömür boyu mutlu olmayı diliyorum” diye konuştu.
Gülseren Uğur ise böyle bir evlenmek teklifini beklemediğini belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.


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