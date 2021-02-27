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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

-ODUNLUKTAKİ YANGIN

Belden Yükselen Trol 

--İTFAİYENİN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI
--GENEL DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde bir evin odunluğunda başlayan yangın paniğe neden olurken, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Alınan bilgiye göre, yangın beldenin Homurlu Mahallesi’nde Yılmaz Şahin isimli vatandaşa ait evin hemen yanında odunluk olarak kullanılan betonarme yapıda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Odunluğun yanındaki evde oturan Yılmaz Şahin’in yükselen alevleri fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
Odunların tutuşması ile büyüyen yangının çevrede ki evlere sıçramasından endişe duyan vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi ve Duroğlu Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol atına alarak diğer evlere sıçramasını engelledi. Kısa sürede söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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