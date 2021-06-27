Odunlukta çıkan yangın korkuttu

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Afgan aile ile röportaj

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, Behzat Bulvarı Perakende Mahallesi'nde iki katlı bir ahşap evin odunluğunda çıktı. Evde kiracı olarak kalan Afgan aile korku dolu anlar yaşadı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri bodrumdan çıkan yoğun dumana müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edilmesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

