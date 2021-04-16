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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Polis Kalorifer Kazanı Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-Sokağa çıkan vatandaşlar
-Polisin sokağı trafiğe kapatması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da odunlukta çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, alevler bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle, 383 Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evin odunluk kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, odunluktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu odunluğun bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye yangının odunlukta bulunan kalorifer kazanından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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