Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Odunları çakıyla otomobile çeviriyor

Odunları çakıyla otomobile çeviriyor

ustanın ağaç parçalarını çakısıyla oymasından görüntü

Deniz Kıyısı Sanat Eseri Hediyelik Eşya Irak 

-ustanın ağaçları çakısıyla oyarak yaptığı eserlerden görüntü
-murat bayrak ile röp.

( BURSA -ÖZEL)- Bulduğu kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyor BURSA

- Bursalı usta, bulduğu kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Ustanın sadece çakı kullanarak yaptığı otomobil ve motosikletler göz kamaştırıyor. Hiçbir eğitim almadan tamamen kendi imkânlarıyla ağaçları oyarak farklı desenlerde hediyelik ürünler yapmaya başlayan Murat Bayrak, bu zamana kadar yüzlerce hediyelik eşya yapmayı başardı. Hüneriyle herkesi kendine hayran bırakan usta yaptığı ürünlerde canlı ağaçlara hiç zarar vermiyor. Yolda, tabiatta ve deniz kıyısında bulduğu kurumuş ağaç parçalarını toplayarak bunları çakısıyla oyuyor. Çakısından başka hiç bir alet kullanmayan usta, her biri sanat eseri gibi yüzlerce hediyelik eşyayı yapmayı başardı. Karayolları'ndan emekli olan usta yaptığı bu hediyelik eşyaları 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çakısıyla sanatını her yerde icra edebilen ustayı vatandaşlar ise hayranlıkla izliyor. Bu işi hobi olarak çocukluktan itibaren yaptığını ifade eden Murat Bayrak, "Çocukken çam kabuklarını oyarak bu işe başladım. Bu konuda hiçbir eğitim aldım. Zamanla kendimi geliştirdim. Bu işte iyi bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Yoldan veya tabiatta bulduğum kurumuş ağaç parçalarını çakımla işleyerek çeşitli hediyelik eşyalar ortaya çıkartıyorum. Bu eşyaları yaparken çakıdan başka hiçbir alet kullanmıyorum. Bu işe yaparken zevk alıyorum. Görenler çok beğeniyor. Yaptığım ürünleri 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı