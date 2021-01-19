- Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı

-Mahsur kalan vatandaşın jandarma tarafından taşınması

-Mahsur kalan vatandaşın araca bindirilmesi



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'te odun toplamak için çıktığı arazide mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşında Z.E. isimli vatandaş, odun toplamak için gitmiş olduğu arazide yoğun kar ve tipiye yakalanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın yardım talebinde bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekiplerince kar tipi araçla kötü hava şartlarına rağmen Z.E. isimli şahıs mahsur kaldığı yerden kurtarılarak evine götürüldü. (VO-MSA-Y)



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