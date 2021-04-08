Odun keserek 35 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor

-Odun kesmesinden detaylar

-Hızar makinesi ile çalışması

-Odunlardan detaylar

- Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan'ın açıklaması

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )-Önce balta sonra hızarla 35 yıldır odun kesiyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da mahalle mahalle gezerek odun kesen 55 yaşındaki adam, 35 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. Odun keserek 35 yıldır aile geçimini sağlayan 57 yaşındaki Osmaniye’de yaşayan Şanlıurfalı usta, Abdurrahman Aslan, zaman zaman memleketi Şanlıurfa’ya da odun kesmek için geldiğini belirtti.

Aslan, uzun yılladır sürdürdüğü mesleği ile 7 çocuk büyüttüğünü, ekmek parası için çocuk yaşlarda başladığını işini devam ettirdiğini söyledi.



Teknolojinin gelişmesiyle eskisi kadar iş yapamadığını aktaran Aslan, önce balta ve tahra ile odun kestiklerini şimdilerde ise hızar ve testere ile odunları kestiklerini ifade etti.

“Şimdiki gençler bu işi yapmaz” Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan, “Odun kesiyoruz. İşimiz bittiği zaman makinamızı temizliyoruz. İş çıktığında tekrar işe gidiyoruz. Allah kısmet gönderdiği takdirde sürekli çalışıyoruz. Şimdiki gençler bu işi artık yapmıyor. Ben 35 yılla yakındır bu mesleği sürdürüyorum. Önceleri balta, tahra ile mahalle gezer odun kırardık. Şimdi teknoloji gelişti, yeni icatlar çıktı. Şimdi hızar makinası ile işimi sürdürüyorum. Teknoloji geliştikçe yeni yeni motorlar da çıkıyor. Dedelerim de bu mesleği yapardı. Onlardan sonra ben başladım. Artık yeni nesil bu tür işleri yapmıyor. Benim başka bir işim yok. Kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.



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