Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Odun keserek 35 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor

Odun keserek 35 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor

Odun keserek 35 yıldır aile geçimini sağlıyor

Teknoloji Bild Gesi 

-Odun kesmesinden detaylar
-Hızar makinesi ile çalışması
-Odunlardan detaylar
- Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan'ın açıklaması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA )-Önce balta sonra hızarla 35 yıldır odun kesiyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da mahalle mahalle gezerek odun kesen 55 yaşındaki adam, 35 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. Odun keserek 35 yıldır aile geçimini sağlayan 57 yaşındaki Osmaniye’de yaşayan Şanlıurfalı usta, Abdurrahman Aslan, zaman zaman memleketi Şanlıurfa’ya da odun kesmek için geldiğini belirtti.
Aslan, uzun yılladır sürdürdüğü mesleği ile 7 çocuk büyüttüğünü, ekmek parası için çocuk yaşlarda başladığını işini devam ettirdiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle eskisi kadar iş yapamadığını aktaran Aslan, önce balta ve tahra ile odun kestiklerini şimdilerde ise hızar ve testere ile odunları kestiklerini ifade etti.
“Şimdiki gençler bu işi yapmaz” Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan, “Odun kesiyoruz. İşimiz bittiği zaman makinamızı temizliyoruz. İş çıktığında tekrar işe gidiyoruz. Allah kısmet gönderdiği takdirde sürekli çalışıyoruz. Şimdiki gençler bu işi artık yapmıyor. Ben 35 yılla yakındır bu mesleği sürdürüyorum. Önceleri balta, tahra ile mahalle gezer odun kırardık. Şimdi teknoloji gelişti, yeni icatlar çıktı. Şimdi hızar makinası ile işimi sürdürüyorum. Teknoloji geliştikçe yeni yeni motorlar da çıkıyor. Dedelerim de bu mesleği yapardı. Onlardan sonra ben başladım. Artık yeni nesil bu tür işleri yapmıyor. Benim başka bir işim yok. Kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement