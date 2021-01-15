Odun ateşinde kazanlar kamkat reçeli için kaynadı

-Odun ateşi ve kazan detayı

-Kamkat detayı

-Fatma Ataş Cura ve kamkatların kazanda karıştırılması

-Fatma Ataş Cura ile röportaj

-Kamkat detayı

-Kavanozlarda kamkat reçeli, sebzeli erişte ve inkilap okulunun hazırladığı kamkatlardan detay



( ADANA -ÖZEL)- Adana’da ev hanımı Fatma Ataş Cura, turunç çeşidi olan kamkat bitkisinin meyvesini 6 denemenin ardından reçele dönüştürdü ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde ev hanımı Fatma Ataş Cura, turunç çeşidi olan kamkat süs bitkisinin meyvesini 6 denemenin ardından reçele dönüştürdü.Kozan’ın zengin narenciye ve organik ürünlerinden elde ettiği lezzetleri Kent Konseyi tarafından düzenlenecek lezzet yarışmasında sergilemek için ürettiğini söyleyen Cura, daha önce yaptığı kozalak şurubu, kamkat reçeli, pancarlı erişte gibi tatların beğenildiğini hatta sosyal medya hesabından talep görerek satıldığını kaydetti.

Kamkatın bölgede süs bitkisi olduğu için yemişini bulurken zorluklar yaşadığını anlatan Fatma Ataş Cura, “Minyatür portakal gibi bir ürün saksıda süs bitkisi aslında. Değişik lezzetler arıyoruz. Narenciye bakımından burası çok zengin. Değişik lezzet ararken birkaç denemeden sonra bu reçeli elde ettik. Kamkat aslında süs bitkisi 6 saat boyunca kaynaması gerekiyor. Kozan’da ilk kez denedik. Çok güzel" dedi.

“Sağlıklıyım mutluyum projesi" kapsamında geçen yıl öğrenciler de kamkat yetiştirerek bölgede bir ilke imza atmış bu yıl ilk hasatlarını korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarında okul müdürü Turan Pazarcı ilk kamkat hasadını gerçekleştirmişti.



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