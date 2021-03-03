Ödemişli kadınlar 'Kadın Efe’yi boyadılar

- - İlknur Gündüz'ün konuşması

- - Boyamadan detaylar

- - Kezban Tülek Özben'in konuşması

- - Muratcan Bölce'nin konuşması

- - Boyamadan detaylar

- - Mualla Akgün'ün konuşması

- - Boyamadan detaylar



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir’in Ödemiş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Şerife Bacı Ödemiş Kadın Platformu olarak bir araya gelen kadınlar, Sağlık Caddesi’ndeki eski hastane binasının kullanılmayan trafosuna yapılan ‘Kadın Efe’ resmini boyadılar. Platform adına bilgi veren Kezban Tülek Özben, “Sağlık Caddesi’ndeki trafo binasının duvarında güçlü kadını simgeleyen 'Kadın Efe' resminin yakışacağını düşündük. Efe kadınların ressamı değerli sanatçı Mustafa Ali Kasap’ın yaptığı resmi yazı ve resim öğretmeni Muratcan Bölce boyadı. Yan duvarlarda yine emekçi kadınların simgesi olarak mimoza ağacını yer alacak. Sarı rengin hakim olduğu bu duvar kadınların birlikte fırça kullanabileceği bir bölüm haline geldi. 8 Mart’ta Kent Konseyi ve Ödemiş’teki kadın örgütlerinin de katılımı ile burada bir tören düzenleyeceğiz” dedi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Müdürü İlknur Gündüz de Ödemişli kadınların bu dayanışmasına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenleri kutladı. 8 Martta yapılacak etkinlik öncesi bir araya gelen Ödemişli kadınlar, yoldan geçen kadınları da resimde emeği olması için boyamaya davet ettiler. (OŞ-ÖA)



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