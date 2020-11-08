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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - İZMİR

Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - İZMİR

- Yanan alandan yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesiİZMİR (AA) - Ödemiş'te çıkan orman yangını, karadan müdahale sonucu söndürüldü.Derebebekler Mahallesi Elcideresi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Ödemiş Orman İşletme Şefliği ekipleri 2 arazözle müdahale etti.Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bebek Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale Trol 

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