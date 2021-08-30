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Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken yere düştü

Olay yerinden görüntü

Genç Kız Hastane Sağlık Ekibi Engelli Genç Altın 

-Olay yerinde ambulansın görüntüsü
-Apartman binasının görüntüsü
-Kızın inmeye çalıştığı camın görüntüsü
-Camdan sarkıtılan çarşafın görüntüsü
-Kopan çarşafın yerde görüntüsü
-Hastane acil görüntüsü
-Hastane ambulans görüntüsü
-Yaralı kızın hastanede görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da ailesinin odaya kilitlediği iddia edilen gelişim engelli genç kız, odasındaki 7 çarşafı birbirine bağladıktan sonra 4. kattan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşafın kopmasıyla bahçeye düşerek yaralandı. Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından odaya kilitlenen ve evde yalnız kalan gelişim engelli Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için odasında bulunan 7 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafın bir ucunu odada sabit bir yere bağlayan Feyza B., diğer ucunu da pencereden aşağıya sarkıttı. Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan Feyza B., apartmanın 3. katına indiğinde çarşafı kopunca bahçeye düştü. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç kız, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. (YC-AH-
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