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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Odasını atölyeye çevirerek ağaçtan maketler yapıyor

- Odasını atölyeye çevirerek ağaçtan maketler yapıyor

Genel görüntü

Bağlama Helikopter 

-Odadan görüntü
-Çalışmasından görüntü
-Röportaj
-Sinan ata’dan görüntü
-Yaptığı maketlerden görüntü
-Maketlerden farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sinan Ata (18) adlı genç, odasını atölyeye çevirerek ağaçtan değişik maketler yapıyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Sinan Ata adlı genç, pandemiyi fırsata çevirerek evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Kırsal kesimlerde kurumuş elma, kiraz ve ceviz ağaçlarını kendi imkânlarıyla toplayarak evine getiren Ata, atölyeye çevirdiği odasında bunlara şekil veriyor. Kendi imkânlarıyla atölyeye çevirdiği odada kurumuş ağaçlardan kaşık, salıncak, bardak, araba, helikopter, uçak, sepet ve bağlama gibi birçok eser yapan Sinan Ata, “Evde boş oturacağıma, bu pandemiyi fırsata çevirmek istedim. Evde kaldığımda çok kitap okudum ve başka ne yapabilirim diye düşündüm. En sonunda babamın verdiği destekle kırsal kesimlerden kurumuş elma, kiraz ve ceviz ağaçlarını toplayarak evime getirdim. Bende ailemin desteğiyle kendime ait odayı atölyeye çevirerek bunları yapmaya başladım. Kurumuş elma, kiraz ve ceviz ağaçlarından kaşık, salıncak, bardak, araba, helikopter, uçak, sepet ve bağlama gibi birçok eser yapıyorum. Zaten okuyorum ve bunu da ek bir iş olarak yaptım” dedi.
(MSA-Y)
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