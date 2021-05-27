Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi. İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle de 1 ve Edebey Mahallesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hint Keneviri yetiştirdiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, Esrar Maddesi yetiştirmekte kullanılan ekipmanlara ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (BRK-
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