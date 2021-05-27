Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar

Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar

KENEVİR SERASINDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Adli Kontrol Hint Keneviri Akalan Irak Trol 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle de 1 ve Edebey Mahallesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hint Keneviri yetiştirdiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, Esrar Maddesi yetiştirmekte kullanılan ekipmanlara ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (BRK-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement