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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Oda TV hakkında suç duyurusu

- Oda TV hakkında suç duyurusu

Kadıköy klasörde

Operasyon İmitasyon Belgesel Suç Duyurusu Terör Örgütü 

-Kadınların tuttuğu Pankartlar
-Abasın açıklması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bir grup avukat, yaptıkları haber sebebiyle Oda TV hakkında suç duyurusunda bulundu.Oda TV’de yer alan bir haberde, Kadın ve Demokrasi Derneğine ait Ataşehir kız öğrenci yurdunun içinden silah taşındığı iddiaları yer almıştı. Haberin ardından bir grup dernek avukatı, Oda TV ve haberin muhabiri Caner Taşpınar hakkında Kartal Anadolu Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.Derneğin Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır" dedi.
Haberin derneklerini itibarsızlaştırma amacı güttüğünü ve bir algı operasyonu olduğunu ifade eden Sarı, "Emniyet birimlerinin bilgisiyle mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü gizli bir silahlanma hareketi gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır." diye konuştu.

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