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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ocak ayında denizin keyfini çıkardı

Ocak ayında denizin keyfini çıkardı

Denizde olan vatandaştan görüntüler

( KOCAELİ )- Güneşli havayı fırsat bilerek İzmit Körfezi'nin tadını çıkardı KOCAELİ

Güneşli Hava Kış Mevsimi Cep Telefonu Güneşli Kar Yağışı 


- Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sahilinde bir vatandaş, güneşli havanın tadını Ocak ayında denize girerek çıkardı. Beklenen kar yağışının henüz gerçekleşmediği Kocaeli’de bir kişi, güneşli havayı görünce Ocak ayında denize girdi. Başiskele sahilinden İzmit Körfezi'nin sularına kendini bırakan vatandaş, kış mevsimine aldırmadan kulaç atarak denizin tadını çıkardı. Vatandaşın kış ortasında deniz keyfi yapma anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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