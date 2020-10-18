Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

( SİVAS ) -- Sivas’ta polis ekipleri, bir vatandaşın ‘Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatırmısınız’ isteğini geri çevirmedi. SİVAS
- Sivas’ta polis ekipleri, bir vatandaşın ‘Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız’ isteğini geri çevirmedi. Kent merkezi Akdeğirmen mahallesi, Bezirci Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaş, evde bulunan ocağı açık unutarak çıktığını söyleyerek 112 çarı merkezinden yardım istedi. Çağrı merkezi görevlileri gelen yardım çağrısının polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, evin bulunduğu apartmana gelerek evin dışarısında bulunan doğalgaz vanasını kapattı. Ev sahibiyse yardımına koşan polis ekipleriyle cep telefonuyla iletişime geçerek teşekkür etti. (VK-GF-
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