Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

-Drone görüntüsü

Uzunlu Uttu 

--Çukurdan detaylar
--Güvenlik tedbirleri

( SİVAS -DRONE)- Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı. SİVAS

- Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Dedebalı Mahallesinde Dedebalı caddesinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 15 metre çapında, metrelerce derinlikteki çukur mahallede korkuya neden oldu. Çukurun büyüme ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çukurun çevresi güvenlik şeridi ile çevrildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde incelemelerde bulunarak , sorumlulardan bilgi aldı. (OE-GF-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement