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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Obama’nın Kenyalı büyükannesi Sarah Obama defnedildi

- Obama’nın Kenyalı büyükannesi Sarah Obama defnedildi

Cenazeden detaylar

Kutlay Hastane Cenaze Üvey Baba Irak 

-Kenya'nın dışişleri kabine sekreteri Raychelle Omamo konuşma

(NAİROBİ) NAİROBİ

- ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın 99 yaşında hayatını kaybeden üvey büyükannesi Sarah Obama Kenya’da defnedildi. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın 99 yaşındaki büyükannesi Sarah Obama, Kenya’nın batısındaki Kisumu kentinde tedavi gördüğü hastanede Pazartesi günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Sarah Obama düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Kenya'nın Dışişleri Kabine Sekreteri Raychelle Omamo cenaze töreninde yaptığı açıklamada, “Bu vizyon sahibi kadının yasını tutuyor ve saygı duyuyoruz. Hayatını ve başarısını kutlayalım. Bizi bırakmasına rağmen ilham verici hayatı, ailesi ve onu tanıyanlar için büyük bir miras olarak kalacak” dedi.
Obama’nın “Mama Sarah” olarak anılan üvey babaannesi 1922'de Victoria Gölü yakınındaki bir köyde dünyaya gelmişti. Müslüman olan Mama Sarah, eski ABD Başkanı Obama’nın büyükbabası Hüseyin Onyango Obama'nın üçüncü eşiydi.
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