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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
O uyudu mahalleli ayağa kalktı

O uyudu mahalleli ayağa kalktı

KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞAN İTFAİYE GÖREVLİLERİ

Polis Bild Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Trol 

-SAĞLIK EKİPLERİ POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ
-KAPIYI KOLA ŞİŞESİYLE AÇMAYA ÇALIŞMALARI
-KAPIYI AÇMALARI
-SAĞLIK EKİPLERİNİN İÇERİ GİRMESİ
-KOMŞULARI RÖPORTAJ
-YAŞLI ADAM EVDEN DIŞARI ÇIKARTILMASI
-YAŞLI ADAMIN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-YAŞLI ADAMIN EVİNİN ÖNÜ GENEL GÖRÜNTÜ

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin ortasında uyuya kalan yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 4 katlı bir evin zemin katında yaşayan 87 yaşındaki Şuayip Kıranlı, evde tek bulunduğu sırada uyumaya başladı.
Yalnız olduğu ve çocuklarının ise babalarını komşularına emanet ettikleri sırada uzun bir süre haber alamayan çevredekiler camdan bakarak yaşlı adamın yerde yattığını gördü. Bu sırada panikleyen tüm mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapının kilitli olduğunu görmesi üzerine boş bir kola şişesiyle evin kapısını açmayı başardı. Sağlık görevlilerinin içeri girmesiyle yaşlı adamın durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Yaşlı adam kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kısa süreli panik sonrası ise yaşlı adamın çocuklarına konuyla ilgili olarak haber verildiği bildirildi.
(HA-SLH-
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