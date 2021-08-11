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O resim sonrası tabelâlar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
O resim sonrası tabelâlar indi, türbe yanındaki kabin kalktı

O resim sonrası tabelâlar indi, türbe yanındaki kabin kalktı

cami dış detay

Benin Sosyal Medya Bolat Harabe Harekete Geç 

-farklı açılar
-mezardan görüntü
-tabelaların kaldırımlası
-vatandaş ile röp.
-eski hali foto

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'da bir vatandaşın Tuzcu Baba türbesinde çektiği fotoğraf sonrası valilik harekete geçti. Kabrin etrafından kaldırılan kabin ve tabelalardan sonra tuvaletlerin de kaldırılma ihtimali esnafı üzdü. Tuz Pazarı bölgesinde yer alan Tuzcu Baba'nın kabrinde çekilen fotoğrafın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, yetkilileri harekete geçirdi. Tuzpazarı Camiine gelen yetkililer, kabin ve tabelâları kaldırttı. Fatih Sultan Mehmed Han'ın fetih ordusunda bulunan ve gerçek ismi Halid Efendi olan Tuzcu Baba'ya ait olduğu iddia edilen mezarın umumî helâların hemen yanı başında olması, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Tuzpazarı Camii cemaati ve esnafın kullandığı helâların kapatılmaması gerektiğini belirten dükkân sahipleri ise, "Burası harabe hâldeydi. Burayı bizler ve belediye derleyip toparladık. Görevlisi de buraya çiçek gibi bakıyor. Türbenin yanından geçenler dua ediyor. Yani burada bu tuvaletlerin bir zararı olduğunu düşünmüyoruz. Şikâyet eden niye etmiş merak içerisindeyim" dedi.

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