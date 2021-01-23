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( YALOVA ) "O Çınar" belgeselinin özel gösterimi yapıldı YALOVA



- Mustafa Kemal Atatürk’ün bir çınar ağacının kesilmemesi için köşkün kaydırmasını anlatan belgesel, özel gösterimle beğeniye sunuldu. İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında yapılan belgeselin gösterimi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Yalova Valisi Muammer Erol, belgeseli yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek: “Paris denince Eyfel kulesi Londra denince Buckingham Sarayı New York özgürlük anıtı aklımıza gelir. Yalova’mızda böyle bir değere sahip Yürüyen Köşk. Hem hikayesiyle hem güzelliğiyle merak uyandıran ve gezilip görülmeye değer bir yapı.” İfadelerini kullandı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise Atatürk’ün Yürüyen Köşk Mirasını korumanın en büyük görevleri olduğunu ifade ederek: ” Yürüyen Köşkümüz. 1929 yılında yapılan köşk bir yıl sonra dallarının köşkün çatısına değdiğini gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 4 metre kaydırılması talimatı verilmiştir. Yürüyen Köşk tabiata saygı aklın vicdanıdır sözünün en somut kanıtı ve gerçek bir çevrecilik örneğidir.” Dedi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Yürüyen Köşk belgeselinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’da bir ulu çınarın gölgesinde kurduğu hayallere ortak olduk. Bu yüzden huzurlarınız da kendisine ve bu güzel filmin vücuda gelmesinde katkıda bulunan bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da çevrecilik timsali köşkün Yalova’da olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatarak, “Bu güzel emeğin öncelikle hazırlanmasında emeği gecen İl Özel İdaremize, belediyemize ve her türlü gayreti gösteren emeği olan herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum.” Dedi. Belgesel tanıtım programına Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk, Ak Parti Yalova il başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclis başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve davetliler katıldı.

Belgesel filminin izlenmesinin ardından Yapımcı Fehmi Gerçeker’e Yalova Valisi Muammer Erol tarafından plaket verildi.





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