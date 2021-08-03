O binanın yıkımına 22 yıl sonra başlandı

--Fatma kaplanın konuşması

--Binadan dış detaylar

--Detay



( KOCAELİ )- Marmara depreminin sembolü haline gelen binanın yıkımı 1 ay sürecek KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1999 Marmara depreminde ağır hasar alan ve 22 yıldır yıkılmayı bekleyen şehir merkezdeki Önder Apartmanı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in nezaretinde yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmalarının 1 ay 10 gün süreceği öğrenildi. İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan hasarlı Önder Apartmanı’nın yıkımı İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. 1999 Marmara depreminde hasar alarak, 22 yıldır vatandaşlar için tehlike oluşturan ve yıkılmayı bekleyen Önder Apartmanı’nın yıkımını takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "22 yıldır yıkılmayı bekleyen, depremin sembolü olan ağır hasarlı binayı yıkmaya başladık. İlçemizde yıkılmayı bekleyen diğer binaları da kimseyi mağdur etmeden yıkacağız" dedi.

"Depremin izlerini taşıyor" Binanın, depremin izlerini taşıdığını belirten Hürriyet, "Bütün İzmitliler bilir. Bitişiğindeki binalardan ayrılmış, yan yatık olan pembe bina. Yıllardır da yıkılamamıştı. Depremden sonra ağır hasarlı oldukları tespit edilmiş binaların yıkımı için göreve geldiğimizden beri ciddi mücadele veriyoruz. Burası için de tüm kararları ve hukuki alt yapıyı oluşturulduktan sonra tüm idari işlemlerini bitirdik. Vatandaşlarımızın tahliyesini uygun bir şekilde yaptık. Profesyonel yıkım firmasıyla anlaştık" diye konuştu.

"Çok iyi önlemler alındı" İyi güvenlik önlemi alındığını kaydeden Başkan Hürriyet, "Çok iyi güvenlik önlemleri alınmış. Bunu için teşekkür ediyorum. Yan binalara, çevreye, yoldan geçenlere zarar gelmemesi için içeriden ve dışarıdan çok iyi önlem alınmış. 3-4 kat içeriden yıkım yapılacak. Sonra içe doğru yıkım gerçekleştirecekler. Çevreye zarar gelmesin veya binanın yatma durumu olmasın diye. Fen İşlerimize, ilgili müteahhit arkadaşlarımıza ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu binanın yerine sahipleri tarafından sağlam bina da inşa edilecektir. Biz de görevimizi yerine getirmiş olmaktan memnunuz ve olası bir depremde 'İnsanlarımız acaba ne oldu?' diye düşünmekten kurtulacağız. Kimseye bir şey olmadan yıkmak önemli. Şimdiye kadar hepsi yıkılmalıydı. Yıkım çalışmaları yaklaşık 1 ay 10 gün sürecek" dedi.

(HFV-BA-Y)

