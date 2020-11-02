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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
O acı anlar kameraya yansıdı... Yükselen suyu görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı

O acı anlar kameraya yansıdı... Yükselen suyu görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı

Cep telefonu videosu

Deprem Kamera Sudan Tsunami Tekerlekli Sandalye 

-selde sürüklenen kadın

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Seferihisar İlçesi Sığacık mahallesinde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'im suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.
(EA
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