- ‘Nuriş Kardeşler’ liderinin firari ağabeyi yakalandı

-Haziran ayındaki ARŞİV ve Nuri Ergin Arşivi



( İSTANBUL )- Firari şüpheli adliyeye sevk edildi İSTANBUL



- ‘ Nuriş Kardeşler’ isimli suç örgütü liderinin firari olan ağabeyi Nejat Ergin, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, kamuoyunda ‘Nuriş Kardeşler’ veya ‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran tarihinde operasyon düzenlenmişti. Liderliğini yapan halen Batman Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan Nuri Ergin’in yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri Nuri Ergin’in firari ağabeyi Nejat Ergin, dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Nejat Ergin adliyeye sevk edildi. (İD-YM-

