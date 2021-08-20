Nuh Albayrak: “Darbecilerin cezasız kalmaması açısından bu davalar önemli”

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( İSTANBUL )- Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan 28 Şubat Generalleri değerlendirmesi- "28 Şubat’a ortamı hazırlayan da, o darbenin bizatihi silahı da medyanın kendisi olmuş"- “15 Temmuz’da FETÖ medyasının manipülasyonu dışında destekleyen olmadı”- “Abdülhamit Han dönemi dahil tüm darbeler medya ile hazırlatıldı” İSTANBUL



- 28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onanmasının ardından 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Bu yaştan sonra onların nerde olduklarının bir önemi yok. Ama tıpkı 12 Eylül darbecileri gibi, bir darbenin cezasız kalmadığının görülmesi bakımından bu cezalar ve bu infazın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Post Modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat darbesi davasında alınan müebbet hapis ceza kararları Yargıtay tarafından onandı. Kararlarının onanmasıyla 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalanan dönemin generalleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yargıtay tarafından onanan cezalarla ilgili konuştu.

Türkiye tarihi açısından maalesef darbe ‘zengini’ bir ülke olduğunu anlatan Albayrak, “Bunlardan birisi var ki, yani 28 Şubat dediğimiz ‘post modern darbe’, biz onu, bizatihi iliklerimize kadar hissettiğimiz için bizim için farklı bir anlamı var. Dolayısıyla biz 28 Şubat’ı daha objektif ve daha ayrıntılı değerlendirebiliyoruz. Geçmiş dönemlerdeki darbelerin tamamında ki, sadece Türkiye Cumhuriyeti dönemi değil. Abdülhamit Han zamanında yapılan darbelerde de, darbelerden önce toplum darbeye hazır hale getirilmiş. Burada da tamamen zamanın medyası kullanılmış. Tüm darbelere baktığımızda medyanın böyle bir rolü var. Yaptıkları yarı doğru, yarı yanlış haberlere toplumu tabiri caizse darbeye hazır hale getirmişler. 28 Şubat için de bu böyle ama bunun bir ayrıntısı daha var. Diğer darbelerde ortam hazırlanmış silahla, tankla, tüfekle darbe yapılmış ama 28 Şubat’a ortamı hazırlayan da, o darbenin bizatihi silahı da medyanın kendisi olmuş. Birebir yaşadık” dedi.

“15 Temmuz’da FETÖ medyasının manipülasyonu dışında destekleyen olmadı” 15 Temmuz darbe girişimine FETÖ’nün medyası dışından herhangi bir medyanın destek vermediğini anlatan Yazar Albayrak, “Ben bir daha Türkiye’de darbe olmaz diye düşünüyordum, 28 Şubat’tan sonra. Ama 15 Temmuz’da akla ziyan bir şekilde, böyle bir teşebbüse şahit olduk. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. 15 Temmuz’un hedefe ulaşmamasında tabi, milletimizin ortaya koyduğu milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gerçek asker ve polislerini katkılarıyla bu geri tepmiştir. Darbeler medya ile yapılmıştır dedim ya, 15 Temmuz’da, FETÖ medyası sınırlı bir şekilde manipülasyon yapmıştır. Ama toplumun genelini hazırlayan bir yayın operasyonu olmadığı için o gün millet çok şükür darbeye hazır değildi. Darbeyi asla kabul etmeyecek bir nitelikteydi. Dolayısıyla millet, çok daha rahat darbenin karşısında durabildi. Bu bizim çok değerli bir davranış. Bundan sonra kalkışmalar olabilir ama eski darbeler gibi daha önce milleti hazırlayacak, hedefe ulaşacak bir darbenin olacağına inanmıyorum. Bazı marjinaller tarafından böyle bir kalkışma olsa dahi tıpkı 15 Temmuz hatta 15 Temmuz’dan alınan dersle, çok daha erken bir inisiyatifle, daha hızlı bir reaksiyonla bertaraf edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Darbecilerin cezasız kalmamasını göstermek için önemli davalar” Darbecilerin cezasız kalmadığının görünmesi açısından dava ve cezanın çok önemli olduğunu ifadelerine ekleyen Albayrak, “28 Şubat’ın o ‘kahramanlarına’ ceza verilmişti, o ceza infaz ediliyor. Aradan yaklaşık 24 yıl geçti, bu cezanın bu kadar gecikmesinin sebebi, 28 Şubat’ta büyütüp besledikleri FETÖ mensubu hakim ve savcılar yaklaşık 20 yıl boyunca bu davayı, bu darbeyi yargıda gizlemişlerdir adeta, uyutmuşlardır. Sonra bunları parçaları ayıklanınca bu dava tekrar başlatıldı. Ancak 2018’de karar verilmişti, şimdi de ancak icraata dökülebiliyor. Bu yaştan sonra onların nerde olduklarının bir önemi yok ama en azından tıpkı 12 Eylül darbecileri gibi, bir darbenin cezasız kalmadığının görülmesi bakımından bu cezalar ve bu infazın önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

