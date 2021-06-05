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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

- Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

helikopter görüntüsü

Helikopter 

-alevler
-detay

( OSLO ) OSLO

- Norveç'in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi. Norveç'in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kenti yakınlarındaki Sotra adasında 3 Haziran'da arazide başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 150 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için müdahale ettiği yangına havadan da destek veriliyor. Alevlerin evlere sıçradığı, şu ana kadar yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Tamamen söndürülmesinin günler alabileceği ifade edilen yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
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