Norveç somonuna rakip Türk somonun kilosu 30 lira

-Kenan Balcı ile röp

-Balık tezgahlarından görüntü

-Karadeniz Somunu’ndan görüntü



( İSTANBUL )- “Karadeniz incisi Türkiye birincisi Türk somonuna talep arttı” İSTANBUL



- Karadeniz somonu olarak da anılan Türk somonuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutması ve vücut direncini artırması nedeniyle tercih edilen Türk somonu, iç piyasada Norveç somonunu solladı. Sezon başında kilosu 70 TL’ye kadar satılan “Türk somonu” talep ve denizlerdeki bolluk nedeniyle kilosu 30 TL’ye kadar düştü. Doğu Karadeniz Bölgesinde kafeslerde üretilen Türk Somonu son dönemde büyük ilgi görüyor. Tatlı suda yumurta elde edilmesiyle başlanılan somon üretimi belirli büyüklüğe ulaşınca Karadeniz'deki kafeslere taşınıyor. Japonya, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkeye ihracat yapan balıkçılar, korona virüs salgını nedeniyle üretimlerini iç pazara sundu. Deniz kafeslerinde yetiştirilen Karadeniz somonu da balığı da bağışıklık sistemini güçlü tutması ve vücut direncini artırması nedeniyle tercih ediliyor. Ünlü balıkçı Kenan Balcı ise, hem balığın bolluğundan hem de vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.



Norveç somonunun pahalı olmasından dolayı vatandaşların aynı besin değerlerine sahip Türk somonu tercih ettiğini söyleyen Balcı, fiyatlarından yarıya yarıya düştüğünü belirtti.

“Türk somonuna büyük talep var” Son dönemde Türk somonuna talebin yüksek olduğunu belirten, Kenan Balcı, “Türk somonu Karadeniz incisi Türkiye birincisi olmuş durumda. Kılçık, kemik yok herkesin kolaylıkla tüketebileceği bir balık. Vatandaşlarımız daha önce az biliyordu şimdi ise büyük talep var. Hamsi fiyatına Türk somonu satıyoruz tezgahlarımızda. Hopa, Sinop, Samsun gibi illerimizde daha yoğunlukla rastlanıyor” diye konuştu “Pahalı balık daha faydalı düşüncesi yanlış” Norveç somonu ile Türk somonu arasında besin değerleri açısından fark olmadığını söyleyen Balcı, “Türk somonunu ağımızı atıp tutuyoruz ancak Norveç somonu ithal geliyor. Bunun vergisi, ulaşımı derken fiyat olarak bir hayli katlanıyor. Norveç somonunun kilosu 80-90 liraları bulurken, yerli somonumuz 30 TL’ye satılıyor. Besin bakımından birbirlerine eşitler. Dediğim gibi yurtdışından gelen balıklar pahalı oluyor yada az çıkan balıklar daha pahalı olabiliyor ancak daha faydalı yararlı diyemeyiz. Pahalı balık daha faydalı düşüncesi yanlış” dedi.

(ECİ-YM-



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